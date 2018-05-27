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Ученые рассказали об ощущении счастья у жителей разных городов

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Фото: Global Look Press/imagebroker/68images
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Специалисты из Канады в ходе проведенного исследования установили, что жители небольших городов ощущают себя более счастливыми, чем те, кто проживает в мегаполисах. Авторы научной работы — ученые из университета Макгилла в Монреале и Ванкуверской школы экономики. Об этом сообщает Huffingtonpost.

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Опрос проводился в группе среди 400 тыс. канадцев, добровольцы по десятибалльной шкале оценивали уровень удовлетворенности собственной жизнью.

Оказалось, что жители провинции ощущают себя в восемь раз счастливее, чем проживающие в крупных городах.

РЕН ТВ пишет, что среди жителей мегаполисов отмечается высокая социальная изоляция, кроме того, высокий уровень доходов в крупных городах не компенсируется отсутствием частых контактов с членами семьи и природой.

Ранее на этой неделе стало известно, что обедающий в одиночку человек становится несчастным. Также выяснилось, что на уровень счастья влияет именно живое общение, а не обмен информацией через гаджеты. 

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