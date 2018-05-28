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Суд арестовал счета «Суммы» по делу Магомедова

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Тверской суд арестовал счета группы компаний «Сумма» по делу ее совладельца Зиявудина Магомедова. Об этом заявила адвокат обвиняемого Виктория Цирюлик.

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Cумму арестованных средств адвокат не уточнила, сообщает «РИА Новости». Ранее, 17 мая, Тверской суд арестовал банковские счета самих совладельцев «Суммы» — братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

Их задержали 31 марта и позднее предъявили обвинения в хищении более 2,5 млрд рублей, а также в организации преступного сообщества. Магомедовы арестованы до 30 мая и содержатся в СИЗО «Лефортово». Оба свою вину не признают.

В деле «Суммы» семь эпизодов. Два из них связаны с подготовкой чемпионата мира по футболу 2018 года. Следствие полагает, что через компанию «Глобалэлектросервис», входящую в «Сумму», Магомедовы организовали хищение бюджетных средств, выделенных на строительство стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде.

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