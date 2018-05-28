Суд арестовал счета «Суммы» по делу Магомедова

Тверской суд арестовал счета группы компаний «Сумма» по делу ее совладельца Зиявудина Магомедова. Об этом заявила адвокат обвиняемого Виктория Цирюлик.

Cумму арестованных средств адвокат не уточнила, сообщает «РИА Новости». Ранее, 17 мая, Тверской суд арестовал банковские счета самих совладельцев «Суммы» — братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

Их задержали 31 марта и позднее предъявили обвинения в хищении более 2,5 млрд рублей, а также в организации преступного сообщества. Магомедовы арестованы до 30 мая и содержатся в СИЗО «Лефортово». Оба свою вину не признают.

В деле «Суммы» семь эпизодов. Два из них связаны с подготовкой чемпионата мира по футболу 2018 года. Следствие полагает, что через компанию «Глобалэлектросервис», входящую в «Сумму», Магомедовы организовали хищение бюджетных средств, выделенных на строительство стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде.