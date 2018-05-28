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Владелец O1 Group Минц уехал с семьей в Лондон

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Владелец инвестиционной компании O1 Group Борис Минц уехал с семьей в Лондон, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Банку России.

Сообщается, что сыновья предпринимателя также покинули Россию вместе с семьями.

Ранее банк «ФК Открытие» обратился в арбитражный суд с требованием признать недействительными ряд сделок, заключенных с участием O1 Group.

По словам источников издания, активы компании O1 Properties могут перейти кипрской фирме Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Они ожидают, что сделка будет реализована в течение двух недель – нескольких месяцев.

В прошлом году в СМИ появилась информация, что Банк ВТБ заказал оценку рыночной стоимости акций негосударственного пенсионного фонда (НПФ) владельца О1 Group Бориса Минца.

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