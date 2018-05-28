Apple раскрыла статистику по запросам на передачу данных пользователей

Компания Apple представила данные по госзапросам на передачу информации о пользователях.

Согласно отчету компании, во второй половине прошлого года в Apple от американских властей поступило 16,25 тыс. запросов по данным 8,25 тыс. аккаунтов от американских властей. Отмечается, что количество запросов за год выросло почти на половину.

Российские власти направили 405 запросов о предоставлении данных, 350 из которых были удовлетворены. Из Китая поступило 748 запросов, в которых упоминалось 175 тыс. устройств. Как сообщает Apple, были удовлетворены 704 запроса (94%).

Как уточнили в компании, запросы о предоставлении пользовательской информации в большинстве случаев представляют собой прокурорские повестки или судебные постановления по факту кражи, потери гаджета или незаконного использования учетной записи.

Со следующего года компания обещает расширить отчет. В частности, Apple обещает публиковать информацию о запросах, которые она получала от властей, по удалению приложений из App Store.