Один человек пострадал при пожаре в доме престарелых в Оттаве

Один человек пострадал и был доставлен в медицинское учреждение в результате пожара в доме престарелых в канадской Оттаве.

Всего из горящего здания, по данным пожарного управления, был оперативно эвакуирован 71 человек. Один из спасенных получил отравление угарными газами, и ему понадобилась медицинская помощь, сообщает ТАСС.

На данный момент возгорание ликвидировано. Родственники пострадавших оповещены о происшествии, все спасенные размещены в ближайшем досуговом центре.

По факту пожара правоохранительными органами начато расследование. Экспертам предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также причины, в результате которых начался пожар.