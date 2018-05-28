Прямой эфир

Один человек пострадал при пожаре в доме престарелых в Оттаве

0
Фото: Global Look Press/Victor Biro
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один человек пострадал и был доставлен в медицинское учреждение в результате пожара в доме престарелых в канадской Оттаве.

Всего из горящего здания, по данным пожарного управления, был оперативно эвакуирован 71 человек. Один из спасенных получил отравление угарными газами, и ему понадобилась медицинская помощь, сообщает ТАСС.

На данный момент возгорание ликвидировано. Родственники пострадавших оповещены о происшествии, все спасенные размещены в ближайшем досуговом центре.

По факту пожара правоохранительными органами начато расследование. Экспертам предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также причины, в результате которых начался пожар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожар на складе пиломатериалов в Хабаровском крае локализован
Крупнейший в ФРГ парк развлечений возобновил работу после пожара

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017