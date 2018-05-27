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Пожар на складе пиломатериалов в Хабаровском крае локализован

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Фото: пресс-служба МЧС России по Хабаровскому краю
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Пожарные локализовали огонь, охвативший склад пиломатериалов деревоперерабатывающего предприятия в селе Лидога Хабаровского края.

Площадь пожара на складе готовой продукции достигала 1 тыс. кв. м.

«Пожар в селе Лидога локализован», — приводит «РИА Новости» слова представителя регионального главка МЧС. Спасатели подключили к тушению пожара самолет Бе-200 и вертолет Ми-8.

Госпожнадзор сообщил, что инспекторы находили нарушения пожарной безопасности на этом предприятии, руководству направлялись предписания устранить выявленные недостатки.

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