Пожар на складе пиломатериалов в Хабаровском крае локализован

Пожарные локализовали огонь, охвативший склад пиломатериалов деревоперерабатывающего предприятия в селе Лидога Хабаровского края.

Площадь пожара на складе готовой продукции достигала 1 тыс. кв. м.

«Пожар в селе Лидога локализован», — приводит «РИА Новости» слова представителя регионального главка МЧС. Спасатели подключили к тушению пожара самолет Бе-200 и вертолет Ми-8.

Госпожнадзор сообщил, что инспекторы находили нарушения пожарной безопасности на этом предприятии, руководству направлялись предписания устранить выявленные недостатки.