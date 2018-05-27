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Крупный пожар охватил склад пиломатериалов в Хабаровском крае

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Фото: пресс-служба МЧС России по Хабаровскому краю
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Пожар площадью около 1 тыс. кв. м произошел в воскресенье, 27 мая, на складе пиломатериалов в селе Лидога в Хабаровском крае. Об этом заявил источник в экстренных службах. 

«В населенном пункте Лидога на складе пиломатериалов на улице Заводской произошел пожар на площади 1 тыс. кв. м. Пострадавших нет», — приводит его слова ТАСС

МЧС готово подключить к тушению пожара самолет Бе-200 и вертолет Ми-8, которые уже готовы к вылету.

25 мая крупный пожар произошел на территории исправительной колонии в Альметьевске в Татарстане. Загорелись здания хозяйственного назначения и столярный цех. Никто не пострадал. 

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