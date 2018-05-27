Один человек погиб при крушении самолета в Волгоградской области

Легкомоторный самолет разбился в Волгоградской области. При крушении погиб пилот воздушного судна, сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным, в 21:00 во Фроловском районе разбился легкомоторный самолет. Скорая прибыла на место, пытались спасти пилота, но он скончался», — приводит ТАСС заявление пресс-службы ведомства.

По факту крушения самолета и гибели пилота организована доследственная проверка.

Как уточнили в МЧС региона, легкомоторный самолет СП-30 был задействован в орошении полей. Информация об авиакатастрофе поступила в ведомство в 21:25 мск. Разрушений и пострадавших на земле нет, так как крушение произошло вдали от жилых домов.