Прямой эфир

Легкомоторный самолет разбился в Рязанской области

0
Фото: Wikipedia/Sergey Ryabtsev
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Рязанской области разбился легкомоторный самолет «Бекас», пилот погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

По данным агентства, ЧП произошло в районе населенного пункта Кобылино при проведении сельхозработ. На борту «Бекаса» находился один пилот. Сообщается, что на земле жертв и разрушений нет.

В настоящее время на месте инцидента работают экстренные службы. Причины крушения самолета устанавливаются.

Ранее сообщалось о совершении жесткой посадки спортивного самолета Су-29 на аэродроме Куммолово в Ленинградской области. В результате инцидента погиб один человек. По словам очевидцев, легкомоторное воздушное судно по непонятным причинам врезалось в землю под острым углом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Boeing 737 компании Qantas экстренно сел в Новой Зеландии
Один человек погиб при крушении легкомоторного самолета в США
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017