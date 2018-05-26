Легкомоторный самолет разбился в Рязанской области

В Рязанской области разбился легкомоторный самолет «Бекас», пилот погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

По данным агентства, ЧП произошло в районе населенного пункта Кобылино при проведении сельхозработ. На борту «Бекаса» находился один пилот. Сообщается, что на земле жертв и разрушений нет.

В настоящее время на месте инцидента работают экстренные службы. Причины крушения самолета устанавливаются.

Ранее сообщалось о совершении жесткой посадки спортивного самолета Су-29 на аэродроме Куммолово в Ленинградской области. В результате инцидента погиб один человек. По словам очевидцев, легкомоторное воздушное судно по непонятным причинам врезалось в землю под острым углом.