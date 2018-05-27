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Эксперты составили рейтинг самых беспроблемных автомобилей

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Эксперты исследовательской фирмы iSeeCars.com составили рейтинг самых надежных автомобилей. По их словам, владельцам этих транспортных средств можно не беспокоиться о необходимости замены запчастей и других технических неполадках.

Список возглавил седан южнокорейского концерна Hyundai Accent, известный в России как Solaris. На второй строчке оказался кроссовер Chevrolet Equinox. Тройку лидеров замыкает Toyota Corollа. Также в первую пятерку вошли Honda Civic и Honda — CR-V.

Как отмечают специалисты, данные модели практически никогда не отзывают дилерские центры.

Ранее сообщалось, что сразу три модели японского производителя Toyota — Corolla, Corona и Mark — признаны самыми популярными праворульными авто в России. Всего в РФ по состоянию на 1 января 2018 года зафиксировано около 3,5 млн легковых машин с расположением руля справа.

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