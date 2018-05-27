На Украине установили рекорд вместимости «Запорожца»

На Украине установили рекорд пассажировместимости автомобиля «Запорожец-968М», в салоне которого уселись 17 человек.

Традиционные испытания на вместимость миниатюрного автомобиля прошли 26 мая на ретро-автофестивале «Запорожские врата», сообщает «Интерфакс-Украина».

Участникам удалось побить рекорды прошлых лет. Так, в 2016 году в «Запорожце» разместились 13 человек, а в 2017-м — 14 человек. В этом году среди пассажиров автомобиля оказались мужчины, женщины и несколько подростков.

«Вместимость машины просто феерическая. То есть, я даже, если вы слышали, завел двигатель, 17 человек в машине, я завел двигатель. Если бы один человек подвинул ногу, я бы даже смог поехать», — сказал владелец автомобиля Никита Литвин.

По его словам, чтобы в автомобиль влезло больше людей, он подвинул сиденья максимально вперед. Отмечается, что хотя в салоне машины было трудно дышать, никто не пострадал.

Школьный учитель труда Эд Хьюджес из Великобритании собрал большую коллекцию советских автомобилей, сообщалось в апреле прошлого года. На сбор коллекции из восьми автомобилей СССР ушло 26 лет. Среди машин есть и «Запорожец-968А».