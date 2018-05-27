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Глава ННК рассказал руководству КНР о проекте разработки месторождений на Таймыре

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Глава Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуард Худайнатов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал руководителям КНР о проекте разработки Пайяхских месторождений на Таймыре в Красноярском крае.

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На мероприятии президент группы ННК встретился с китайской делегацией во главе с заместителем председателя Китая Ван Цишанем, передает «РИА Новости». В ходе встречи Худайнатов рассказал о перспективах развития российской компании, а инвестиционно привлекательный нефтяной проект вызвал интерес китайской стороны, говорится в сообщении.

ННК в 2018 году намерена определиться с партнером по проекту «Пайяха», прорабатывает вопрос сотрудничества с азиатскими банками, рассказал агентству глава ННК.

Компания планирует начать добычу на Пайяхском и Северо-Пайяхском нефтяных месторождениях на Таймыре в 2023 году, инвестиции в проект оцениваются в $20,6 млрд.

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