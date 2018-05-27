Полтавченко и Матвиенко возложили цветы к памятнику Петру I в Петербурге

На Сенатской площади в Санкт-Петербурге, отмечающем 27 мая 315 лет со дня основания, состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Петру I.

Цветы к монументу принесли губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов, почетные граждане Северной столицы, представители религиозных конфессий и общественных организаций, сообщает телеканал «78».

Подробности церемонии можно было увидеть на большом экране, установленном на Адмиралтейской набережной.

Днем в Санкт-Петербурге также состоялся цирковой парад с участием слонов.