Точную копию построенного Петром I корабля спустят на воду в Петербурге

Точную копию первого 54-пушечного парусного линейного корабля «Полтава», в создании которого принимал участие Петр I, спустят на воду в воскресенье в Санкт-Петербурге.

Как сообщила верфь исторического судостроения «Полтава» при петербургском Яхт-клубе, торжественная церемония спуска пройдет согласно морским историческим традициям.

Уточняется, что судно будет готово к спуску на воду спустя 10 месяцев. За это время корабль оснастят всеми необходимыми системами, мачтами, такелажем, парусами, будет уложен балласт и завершена внутренняя отделка.

По завершении всех работ парусник станет центром большого современного интерактивного музейного комплекса, посвященного морской истории России.