СМИ узнали о хищениях в Балтийском флоте

Следственный комитет возбудил 15 уголовных дел о растрате в частях береговой обороны Балтийского флота. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник.

В частности, уголовное дело было возбуждено отношении командира ремонтно-восстановительного батальона подполковника Романа Коваленко. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, подполковник в 2017 году похитил из части 12 т узлов и агрегатов военной техники, а также незаконно реализовал 2,6 тыс. автомобильных покрышек, присвоив выручку.

Кроме того, уголовные дела о хищениях были возбуждены в отношении бывшего замкомандира части ПВО в Гвардейске майора Сергея Медведкина, а также замкомандира зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона по вооружению майора Бакира Зухрабова. Как установила военная контрразведка, фигуранты дела в 2017 году похитили шесть двигателей для тягачей «ЯМЗ-238Л».

Издание отмечает, что с 16 мая в воинских частях Балтийского флота будет работать комиссия Минобороны по тылу. Представители ведомства проверят сохранность имущества на территории объектов.

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