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Парад с участием слонов начался в Петербурге

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Цирковой парад с участием слонов проходит в воскресенье, 27 мая, в Санкт-Петербурге. Шествие началось в 12:00 мск от площади Белинского, посмотреть на него собрались тысячи жителей и гостей Северной столицы.

Как отмечает телеканал «78», мероприятие приурочили ко Дню города и 140-му сезону цирка «На Фонтанке».

Накануне сообщалось, что точную копию первого 54-пушечного парусного линейного корабля «Полтава», в создании которого принимал участие Петр I, спустят на воду в воскресенье в Санкт-Петербурге.

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