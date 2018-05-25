«Мягкие часы» Дали покажут на фестивале песчаных фигур в Петербурге

В Санкт-Петербурге в Петропавловской крепости сегодня открывается фестиваль песчаных скульптур. На нем будут представлены всемирно известные шедевры, выполненные из песка.

Так, например, посетители увидят песчаный вариант картины Сальвадора Дали «Постоянство памяти», которая известна как «мягчие часы». Кроме того, на экспозиции будут представлены песчаные версии картин Микеланджело, Леонардо да Винчи и Ильи Репина, а также копии Миланского собора, пирамиды майя, статуи Колосса Родосского и древнеегипетского сфинкса.

Но, как отмечает телеканал «78» со ссылкой на организаторов фестиваля, центральной композицией будет песчаная церковь Преображения с острова Кижи в Карелии. Ее высота — 10 м. Это считается рекордом всех песчаных фестивалей, проводившихся в разные годы в Петербурге.

Отметим, фестиваль в Петропавловской крепости включен в культурную программу Петербургского международного экономического форума.

Кроме того, в рамках культурной программы — XXVI музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей». В этом году на нем впервые выступит японский ансамбль, музыканты которого исполняют произведения на оригинальных традиционных инструментах.

Кроме того, впервые на российской сцене выступит Дрезденская государственная капелла.