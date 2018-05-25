Прямой эфир

«Мягкие часы» Дали покажут на фестивале песчаных фигур в Петербурге

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге в Петропавловской крепости сегодня открывается фестиваль песчаных скульптур. На нем будут представлены всемирно известные шедевры, выполненные из песка.

Так, например, посетители увидят песчаный вариант картины Сальвадора Дали «Постоянство памяти», которая известна как «мягчие часы». Кроме того, на экспозиции будут представлены песчаные версии картин Микеланджело, Леонардо да Винчи и Ильи Репина, а также копии Миланского собора, пирамиды майя, статуи Колосса Родосского и древнеегипетского сфинкса.

Но, как отмечает телеканал «78» со ссылкой на организаторов фестиваля, центральной композицией будет песчаная церковь Преображения с острова Кижи в Карелии. Ее высота — 10 м. Это считается рекордом всех песчаных фестивалей, проводившихся в разные годы в Петербурге.

Отметим, фестиваль в Петропавловской крепости включен в культурную программу Петербургского международного экономического форума.

Кроме того, в рамках культурной программы — XXVI музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей». В этом году на нем впервые выступит японский ансамбль, музыканты которого исполняют произведения на оригинальных традиционных инструментах.

Кроме того, впервые на российской сцене выступит Дрезденская государственная капелла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин извинился за опоздание на ПМЭФ шуткой о разговорчивости президентов
Путин подписал футбольный мяч ЧМ-2018 на полях ПМЭФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017