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Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявили на Украине

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Фото: РИА Новости/Илья Варламов
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Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности на Украине. Соответствующее сообщение распространила Госслужба по чрезвычайным ситуациям в воскресенье, 27 мая.

Предупреждение касается всей территории страны, кроме высокогорной части Карпат.

«27–28 мая на территории Украины, кроме высокогорной части Карпат, будет преобладать чрезвычайный (5-го класса) уровень пожарной опасности», — приводит «Интерфакс» сообщение.

В Киеве объявлен 4-й класс пожарной опасности.

7 мая сообщалось о крупном природном пожаре возле поселка Витаминный Сосновского района Челябинской области. Трава горела на площади в 2 га, вдоль трассы М-5 отмечалось сильное задымление.

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