Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявили на Украине
Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности на Украине. Соответствующее сообщение распространила Госслужба по чрезвычайным ситуациям в воскресенье, 27 мая.
Предупреждение касается всей территории страны, кроме высокогорной части Карпат.
«27–28 мая на территории Украины, кроме высокогорной части Карпат, будет преобладать чрезвычайный (5-го класса) уровень пожарной опасности», — приводит «Интерфакс» сообщение.
В Киеве объявлен 4-й класс пожарной опасности.
7 мая сообщалось о крупном природном пожаре возле поселка Витаминный Сосновского района Челябинской области. Трава горела на площади в 2 га, вдоль трассы М-5 отмечалось сильное задымление.