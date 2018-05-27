Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявили на Украине

Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности на Украине. Соответствующее сообщение распространила Госслужба по чрезвычайным ситуациям в воскресенье, 27 мая.

Предупреждение касается всей территории страны, кроме высокогорной части Карпат.

«27–28 мая на территории Украины, кроме высокогорной части Карпат, будет преобладать чрезвычайный (5-го класса) уровень пожарной опасности», — приводит «Интерфакс» сообщение.

В Киеве объявлен 4-й класс пожарной опасности.

7 мая сообщалось о крупном природном пожаре возле поселка Витаминный Сосновского района Челябинской области. Трава горела на площади в 2 га, вдоль трассы М-5 отмечалось сильное задымление.