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Природный пожар возник вдоль трассы М-5 в Челябинской области

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В Челябинской области пожарные борются с огнем возле поселка Витаминный Сосновского района. Вдоль трассы М-5 отмечается сильное задымление — горит трава на площади 2 га.

Как сообщает «Урал-пресс-информ», на месте работают две пожарные части: 16 человек и четыре единицы техники. Причиной возгорания может быть неосторожное обращение с огнем. Накануне, 6 мая, горела трава на территории в 4 га в поселке Чурилово.

Напомним, в Крыму спасатели смогли локализовать пожар, охвативший труднодоступные горные склоны. Общая территория возгорания — 1,2 га, недалеко от Ялты. Сотрудники МЧС сбросили с вертолетов 45 куб. м воды. Удалось взять огонь в кольцо и не допустить его распространения.

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