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Вандал изрисовал более 200 надгробных камней свастиками в США

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Фото: Global Look Press/Sascha Ditscher
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В американском штате Иллинойс неизвестный осквренил более 200 надгробных камней, нарисовав на них свастики.

Инцидент произошёл на кладбище Сансет Хилс, где похоронены более чем 1,3 тыс. ветеранов, передает RT.

Камеры смогли снять человека, который подозревается в вандализме.

Мужчина ранее надругался над памятником неизвестному солдату в Бристоле. Отмечается, что он пинал венки, которые люди приносили к мемориалу.

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