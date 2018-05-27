Вандал изрисовал более 200 надгробных камней свастиками в США

В американском штате Иллинойс неизвестный осквренил более 200 надгробных камней, нарисовав на них свастики.

Инцидент произошёл на кладбище Сансет Хилс, где похоронены более чем 1,3 тыс. ветеранов, передает RT.

Камеры смогли снять человека, который подозревается в вандализме.

Over 200 headstones spray-painted with swastikas overnight at Illinois cemetery https://t.co/nKtEDLQuFj pic.twitter.com/M3fklVOboJ — CBS News (@CBSNews) 26 мая 2018 г.

Мужчина ранее надругался над памятником неизвестному солдату в Бристоле. Отмечается, что он пинал венки, которые люди приносили к мемориалу.