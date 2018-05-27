Миллиардер Брэнсон намерен стать астронавтом

Глава британской компании Virgin Galactic, 67-летний миллиардер Ричард Брэнсон заявил о намерении стать одним из первых космических туристов.

Как пишет The Independent, в ближайшее время состоится первый запуск космического ракетоплана Virgin Galactic SpaceShipTwo, который предназначен для космических туристов.

Отмечая надежность системы, Брэнсон заявил, что готов сам стать первым пассажиром корабля и убедиться в безопасности полета. Миллиардер уже начал тренировки в центрифуге.

По планам компании, полет в SpaceShipTwo продлится 2,5 часа, из них в невесомости экипаж проведет пять-шесть минут. Стоимость одного билета в космос составляет $250 тыс.

22 мая основатель компании SpaceX Илон Маск представил фотографии нового корабля Dragon V2, предназначенного для доставки космических туристов на Луну.