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Миллиардер Брэнсон намерен стать астронавтом

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Фото: Global Look Press/Ringo Chiu
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Глава британской компании Virgin Galactic, 67-летний миллиардер Ричард Брэнсон заявил о намерении стать одним из первых космических туристов.

Небо. Космолет. Дедушка 
Как миллиардер Ричард Брэнсон намерен отправить туристов в космос

Как пишет The Independent, в ближайшее время состоится первый запуск космического ракетоплана Virgin Galactic SpaceShipTwo, который предназначен для космических туристов.

Отмечая надежность системы, Брэнсон заявил, что готов сам стать первым пассажиром корабля и убедиться в безопасности полета. Миллиардер уже начал тренировки в центрифуге.

По планам компании, полет в SpaceShipTwo продлится 2,5 часа, из них в невесомости экипаж проведет пять-шесть минут. Стоимость одного билета в космос составляет $250 тыс.

22 мая основатель компании SpaceX Илон Маск представил фотографии нового корабля Dragon V2, предназначенного для доставки космических туристов на Луну.

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