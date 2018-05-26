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Эрдоган призвал граждан Турции менять доллары на лиры

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Фото: TASS/Zuma/Haris Memija
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны менять сбережения, хранящиеся в иностранной валюте, на национальные лиры. Политик заявил об этом во время выступления в Эрзуруме в субботу, 26 мая.

По его мнению, это поможет укрепить курс лиры.

Эрдоган также заявил, что турки служат Аллаху, а не бизнесмену Джорджу Соросу.

С начала года курс лиры к доллару снизился на 20%, отмечает РБК.

Ранее на этой неделе стало известно, что Эрдоган отправился в Боснию и Герцеговину, несмотря на информацию о готовящемся на Балканах покушении на его жизнь.

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