Эрдоган призвал граждан Турции менять доллары на лиры

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны менять сбережения, хранящиеся в иностранной валюте, на национальные лиры. Политик заявил об этом во время выступления в Эрзуруме в субботу, 26 мая.

По его мнению, это поможет укрепить курс лиры.



Эрдоган также заявил, что турки служат Аллаху, а не бизнесмену Джорджу Соросу.

С начала года курс лиры к доллару снизился на 20%, отмечает РБК.

Ранее на этой неделе стало известно, что Эрдоган отправился в Боснию и Герцеговину, несмотря на информацию о готовящемся на Балканах покушении на его жизнь.