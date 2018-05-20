Эрдоган не отменил визит на Балканы из-за информации о возможном покушении

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Боснию и Герцеговину, несмотря на информацию о готовящемся на Балканах покушении на его жизнь.

Турецкий лидер в интервью Hurriyet подчеркнул, что получил информацию о покушении от национальной разведывательной организации.

«Подобные угрозы нас не собьют с пути», — сказал он.

Эрдоган отметил, что тысячи человек приехали в Боснию и Герцеговину, чтобы пообщаться с ним, отменить визит с его стороны было бы неправильно.

Ранее телеканал TRT Haber сообщил, что группа турецких граждан планирует покушение на президента во время его визита на Балканы. Данную информацию Анкаре передала разведка Македонии.

В середине июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, который был организован членами «Террористической организации фетхуллахистов» (ФЕТО). В результате беспорядков погибли 308 человек, еще 1,5 тыс. человек получили ранения.