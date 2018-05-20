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СМИ сообщили о возможном покушении на Эрдогана во время визита на Балканы

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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На президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может быть совершено покушение во время его визита в Боснию и Герцеговину, в связи с чем была усилена его охрана.

«Группа турецких граждан готовится напасть на Эрдогана во время визита на Балканы в предстоящий период», — сообщил телеканал TRT Haber.

Информацию о готовящемся покушении передала Турции разведка Македонии.

Визит Эрдогана в Боснию и Герцеговину намечен на 20 мая.

11 мая генпрокуратура Стамбула выдала ордера на задержание 300 военнослужащих в рамках продолжающегося дела о попытке госпереворота и деятельности «Террористической организации фетхуллахистов» (ФЕТО). В числе подозреваемых числятся 211 действующих военных.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота. Во время беспорядков погибли 208 мирных граждан и 100 путчистов, около 1,5 тыс. человек получили ранения.

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