СМИ сообщили о возможном покушении на Эрдогана во время визита на Балканы

На президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может быть совершено покушение во время его визита в Боснию и Герцеговину, в связи с чем была усилена его охрана.

«Группа турецких граждан готовится напасть на Эрдогана во время визита на Балканы в предстоящий период», — сообщил телеканал TRT Haber.

Информацию о готовящемся покушении передала Турции разведка Македонии.

Визит Эрдогана в Боснию и Герцеговину намечен на 20 мая.

11 мая генпрокуратура Стамбула выдала ордера на задержание 300 военнослужащих в рамках продолжающегося дела о попытке госпереворота и деятельности «Террористической организации фетхуллахистов» (ФЕТО). В числе подозреваемых числятся 211 действующих военных.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота. Во время беспорядков погибли 208 мирных граждан и 100 путчистов, около 1,5 тыс. человек получили ранения.