Двое погибли в перестрелке в Марселе

Два человека погибли в Марселе на юге Франции в ночь на субботу, 26 мая, во время перестрелки.

Мужчин расстреляли предположительно из автомата Калашникова, пишет газета Le Figaro.

По информации издания, произошедшее, скорее всего, стало сведением счетов. По словам прокурора Марселя Ксавьера Тарабе, стрельба велась в помещении, где несколько человек играли в карты.

Официальная причина инцидента пока не называется.

Перестрелка в Марселе стала второй за неделю. 21 мая в другом районе города неизвестные на машинах начали хаотично стрелять из автоматов. Тогда от шальной пули пострадал один человек.