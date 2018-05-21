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Неизвестные в масках открыли огонь из автоматов в Марселе

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Фото: РЕН ТВ
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Группа людей в масках открыла огонь из автоматов в одном из районов Марселя на юге Франции.

Инцидент произошел 21 мая после 17 часов вечера по местному времени. Неизвестные приехали на трех автомобилях и начали стрельбу по группе молодых людей, сообщает Daily Star.

Один человек получил ранения. Затем последовала перестрелка с полицией, которая прибыла на место происшествия.

По предварительным данным, нападавшим удалось скрыться.

Ранее сообщалось, что французские правоохранители 19 мая эвакуировали сотрудников и пассажиров вокзала Сен-Шарль в Марселе после задержания подозрительного мужчины.

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