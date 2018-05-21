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Первые кадры с места стрельбы в Марселе появились в Сети

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Фото: РЕН ТВ
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В Сети появились первые кадры с места стрельбы во французском Марселе.

Как сообщалось ранее, 21 мая, инцидент произошел в районе 17:00 по местному времени (18:00 мск). По информации издания DailyStar, неизвестные приехали на трех автомобилях и начали стрельбу по группе молодых людей. В результате один человек получил ранения.

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Фото: РЕН ТВ

После этого на месте произошла перестрелка с полицией. По предварительным данным, нападавшим удалось скрыться.

Ранее, 19 мая, сообщалось, что французские правоохранители эвакуировали сотрудников и пассажиров вокзала Сен-Шарль в Марселе после задержания подозрительного мужчины.

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