Прямой эфир

Более 60 человек убиты за несколько дней в Мексике

0
Фото: Global Look Press/Craig Lovell
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Волна насилия захлестнула мексиканский штат Гуанахуато, который является предметом спора нескольких наркокартелей за контроль над территорией.

За несколько дней в разных муниципалитетах убиты 62 человека. Самым громким стало обнаружение 11 убитых на улице города Саламанка. Тела восьми жертв были расчленены и упакованы в черные пластиковые пакеты, передает «РИА Новости».

В городе Селайя пять человек были застрелены в ресторане во время обеда, включая хозяина заведения. В ряде случаев убийцы оставляли рядом с телами так называемые наркопослания с угрозами в адрес конкурентов.

Генеральный прокурор мексиканского штата Веракрус, где также идет борьба за контроль над поставками наркотиков в США, Хорхе Уинклер ранее сообщил, что за 2017 год в 44 муниципалитетах были обнаружены более 340 тайных захоронений.

Всего в них найдено 225 тел, 335 человеческих черепов и более 30 тыс. костных останков. При этом идентифицировать удалось пока всего 111 останков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Митинги против антинаркотических рейдов полиции прошли в Грузии
Охранявших ядерное оружие военных в США уличили в употреблении ЛСД

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017