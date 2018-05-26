Более 60 человек убиты за несколько дней в Мексике

Волна насилия захлестнула мексиканский штат Гуанахуато, который является предметом спора нескольких наркокартелей за контроль над территорией.

За несколько дней в разных муниципалитетах убиты 62 человека. Самым громким стало обнаружение 11 убитых на улице города Саламанка. Тела восьми жертв были расчленены и упакованы в черные пластиковые пакеты, передает «РИА Новости».

В городе Селайя пять человек были застрелены в ресторане во время обеда, включая хозяина заведения. В ряде случаев убийцы оставляли рядом с телами так называемые наркопослания с угрозами в адрес конкурентов.

Генеральный прокурор мексиканского штата Веракрус, где также идет борьба за контроль над поставками наркотиков в США, Хорхе Уинклер ранее сообщил, что за 2017 год в 44 муниципалитетах были обнаружены более 340 тайных захоронений.

Всего в них найдено 225 тел, 335 человеческих черепов и более 30 тыс. костных останков. При этом идентифицировать удалось пока всего 111 останков.