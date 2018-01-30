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Более 340 тайных могил с сотнями тел нашли за год в Мексике

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Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
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Генеральный прокурор мексиканского штата Веракрус Хорхе Уинклер сообщил, что за 2017 год в 44 муниципалитетах были обнаружены более 340 тайных захоронений.

Всего в них обнаружены 225 тел, 335 человеческих черепов и более 30 тыс. костных останков. При этом идентифицировать удалось пока всего 111 останков.

С 2010 года в Веракрусе без вести пропали порядка 3,6 тыс. человек, передает ТАСС.

Штат является ареной противостояния двух наркокартелей — «Лос-Сетас» и «Залив», которые соперничают за контроль над поставками в США.

Ранее сообщалось, что полиция Мексики перехватила посылку с 1,96 тыс. осколочных гранат.

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