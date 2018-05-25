Охранявших ядерное оружие военных в США уличили в употреблении ЛСД

Военные, охранявшие ядерные ракеты на авиабазе в США, в течение года приобретали, распространяла и употребляли психоактивные вещества, в том числе ЛСД.

Власти раскрыли деятельность военных весной 2016 года. В отношении 14 человек были приняты дисциплинарные меры. После того, как началось расследование, один из подозреваемых бежал в Мексику.

«Несмотря на то, что это звучит, как в кино, это вовсе не так», — приводит слова прокурора AP.

Ранее сообщалось, что 12 военнослужащих экипажа авианосца «Рональд Рейган» в Японии проверяют из-за подозрений в покупке и продаже ЛСД через интернет.