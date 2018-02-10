Американских военных моряков заподозрили в торговле наркотиками в Японии

Нескольких американских военных моряков в Японии проверяют из-за подозрений в торговле наркотиками.

Информацию об этом распространило издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в ведомстве.

Проверка были инициирована пока в отношении 12 военнослужащих из экипажа авианосца «Рональд Рейган», которые покупали и продавали через интернет экстази и ЛСД, сообщает РЕН ТВ.

9 января министр обороны США Джеймс Мэттис извинился перед коллегой из Токио Ицунори Онодэрой за инциденты с участием американских военных, расквартированных в Японии.

Только в январе произошли две экстренные посадки боевых вертолетов США на территории префектуры Окинава. В связи с этим глава японского МИДа Таро Коно сделал представление послу США.