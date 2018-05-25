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Лидер «Ногу свело!» подал заявление на организатора концерта в Екатеринбурге

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Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский написал заявление в полицию на организатора концерта в Екатеринбурге, в котором попросил правоохранителей проверить его на предмет мошенничества. Об этом рассказал директор коллектива Никита Калашников.

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Он пояснил, что организатор нарушил условия контракта при отмене мероприятия. При этом группа обнаружила по прилете в Екатеринбург, что билеты на отмененный концерт находились в продаже, а организаторы не уведомили покупателей, что выступление не состоится.

«Естественно, Максим (Покровский. — iz.ru) решил, что страдают его поклонники, которые купили билеты, поэтому он принял решение обратиться в полицию», — приводит ТАСС комментарий Калашникова.

В управлении на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному подтвердили факт получения заявления от артиста. «Оно зарегистрировано и будет рассмотрено в соответствии с действующим законодательством», — пояснил представитель правоохранительных органов.

Вместе с тем организатор концерта Григорий Вяткин отметил, что он уведомил билетные кассы о необходимости остановить продажи и вернуть зрителям деньги. Позже лидер группы «Ногу свело!» объявил в Instagram, что концерт пройдет на другой площадке и приобретенные ранее билеты будут действительны.

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