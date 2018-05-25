Лидер «Ногу свело!» подал заявление на организатора концерта в Екатеринбурге

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский написал заявление в полицию на организатора концерта в Екатеринбурге, в котором попросил правоохранителей проверить его на предмет мошенничества. Об этом рассказал директор коллектива Никита Калашников.

Он пояснил, что организатор нарушил условия контракта при отмене мероприятия. При этом группа обнаружила по прилете в Екатеринбург, что билеты на отмененный концерт находились в продаже, а организаторы не уведомили покупателей, что выступление не состоится.

«Естественно, Максим (Покровский. — iz.ru) решил, что страдают его поклонники, которые купили билеты, поэтому он принял решение обратиться в полицию», — приводит ТАСС комментарий Калашникова.

В управлении на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному подтвердили факт получения заявления от артиста. «Оно зарегистрировано и будет рассмотрено в соответствии с действующим законодательством», — пояснил представитель правоохранительных органов.

Вместе с тем организатор концерта Григорий Вяткин отметил, что он уведомил билетные кассы о необходимости остановить продажи и вернуть зрителям деньги. Позже лидер группы «Ногу свело!» объявил в Instagram, что концерт пройдет на другой площадке и приобретенные ранее билеты будут действительны.