Юрий Лоза объяснил отказ Верки Сердючки выступать в России

Певец, композитор и автор песен Юрий Лоза заступился за популярного украинского исполнителя Андрея Данилко, более известного как Верка Сердючка, который не приезжает с концертами в Россию. В интервью «Пятому каналу» он назвал действия артиста вполне обоснованными — Данилко опасается преследований за подобные выступления.

«Он — нормальный человек. Он тоже опасается за свою жизнь», — заявил Юрий Лоза.

Он также отметил, что Андрей Данилко достаточно заработал денег и может обеспечить себе достойную жизнь. Помимо прочего, Верка Сердючка дает концерты в других странах — в частности, в ближайшее время собирается выступить в латвийской Юрмале.

Украинский исполнитель Андрей Данилко уже более года не дает концертов в России, по мнению журналистов, это связано с политикой.

В начале апреля Юрий Лоза раскритиковал певицу и телеведущую Ольгу Бузову после ее решения запустить собственную криптовалюту и назвал ее «пирожком ни с чем».