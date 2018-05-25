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Юрий Лоза объяснил отказ Верки Сердючки выступать в России

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Певец, композитор и автор песен Юрий Лоза заступился за популярного украинского исполнителя Андрея Данилко, более известного как Верка Сердючка, который не приезжает с концертами в Россию. В интервью «Пятому каналу» он назвал действия артиста вполне обоснованными — Данилко опасается преследований за подобные выступления.

«Он — нормальный человек. Он тоже опасается за свою жизнь», — заявил Юрий Лоза.

Он также отметил, что Андрей Данилко достаточно заработал денег и может обеспечить себе достойную жизнь. Помимо прочего, Верка Сердючка дает концерты в других странах — в частности, в ближайшее время собирается выступить в латвийской Юрмале.

Украинский исполнитель Андрей Данилко уже более года не дает концертов в России, по мнению журналистов, это связано с политикой. 

В начале апреля Юрий Лоза раскритиковал певицу и телеведущую Ольгу Бузову после ее решения запустить собственную криптовалюту и назвал ее «пирожком ни с чем».

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