Тиньков рассказал Познеру о технологическом предпринимательстве и кадрах для цифровой экономики

Предприниматель Олег Тиньков на полях Международного экономического форума, который проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая, обсудил с телеведущим Владимиром Познером важность популяризации технических специальностей и малого бизнеса. Кроме того, речь шла о кадрах для цифровой экономики и необходимости трансформации системы образования.



Тиньков негативно оценил ситуацию с кадрами для цифровой экономики на сегодняшний день. «Россия достойно смотрится на мировом диджитал-рынке благодаря «Яндексу», Mail.ru, «Лаборатории Касперского», Тинькофф. Но такой уровень подготовки программистов — задел советского времени и фундаментальной науки. Он начинает иссякать, мы это видим. Средний возраст в нашей компании — 24 года, и при найме мы замечаем, как снижается уровень специалистов», — отметил бизнесмен.



Модернизация, по его мнению, необходима не только университетской, но и школьной программе. В качестве примера Тиньков провел американское агентство DARPA, которое было основано в 1958 году для сокращения технологического отставания от СССР. Совместно с университетами и различными структурами оно занималось исследованием новых технологий, благодаря чему появились интернет и GPS. Тиньков выразил уверенность в необходимости подобной структуры в России для развития инноваций.



«Должно быть у нас агентство кибернетическое по развитию. Чтобы в университетах были прямо кафедры математики, физики, computer science, которые занимались бы актуальными исследованиями», — отметил он.



Собеседники также поговорили о предпринимательстве в современной России.



«Без большой государственной поддержки, когда из предпринимателей начнут делать героев, ничего не случится. Пока государство и медиа не героизирует их, это проблема. Государственные награды вручают рабочим, военным, ученым. Почему их не вручают предпринимателям?» — задался вопросом бизнесмен.



В то же время он отметил, что заниматься предпринимательством может не каждый, склонность к этому подобна таланту в писательстве или музыке. Тиньков также добавил, что бизнесмены, которые говорят исключительно о заработке, лукавят.



«Не может человек просыпаться каждый день и идти на работу из-за денег. После миллиона, ну ладно, после ста миллионов качество жизни не улучшается. Поверьте мне, я это знаю. Мы самый большой онлайн-банк в мире. Семь миллионов клиентов из одного офиса единственного. То, что говорят «Тинькофф поменял банковскую систему России», меня мотивирует гораздо больше, чем сумма на счетах», — пояснил он.