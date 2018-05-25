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Неработающий пять лет детский сад реконструируют в Башкирии

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Детский сад, здание которого признали аварийным и закрыли в 2013 году, планируют реконструировать за 110 млн рублей в центре Уфы, Республика Башкортостан.

Проект реконструкции уже разработан и прошел госэкспертизу. Для реализации проекта потребуется 110 млн рублей. Исходя из документации, после реконструкции вместимость детского сада увеличится со 160 до 240 мест.

Как отмечают местные жители, здание привлекает бездомных и на портале Госуслуг до сих пор в закрытый детсад можно оформить своего ребенка. Ситуацию прокомментировал начальник отдела образования администрации Советского района Уфы Ильгиз Хайруллин, сообщает «МедиаКорСеть».

По его словам, на портал были направлены письма с просьбой убрать из реестра детсад, но пока ответа от Госуслуг не последовало. При этом всех детей, которые стоят в очереди в закрытый детский сад распределяют по другим учреждениям района.

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