Прокуратура требует закрыть детский сад в Новгородской области

Новгородская прокуратура добивается запрета эксплуатации детского сада в Кречевицах. Здание находится в неудовлетворительном состоянии, есть трещины в наружных стенах, снижена несущая способность стропильной системы.

Учреждение, которое посещали около 80 малышей, находится под угрозой обрушения. Об этом пишет «Новгород.ру».

В суд поступил иск о закрытии детсада до капремонта. Воспитанников распределят по другим городским дошкольным организациям.