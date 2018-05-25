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Путин заявил о серьезных испытаниях системы международных отношений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Система международных политических, экономических, торговых отношений сегодня проходит серьезное испытание на прочность, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Система международных политических, экономических, торговых отношений проходит серьезное испытание на прочность. Условия для ведения бизнеса, доля инвестиций, сама повседневная жизнь динамично меняются», — сказал президент.

Путин в связи с этим отметил особую важность неформального диалога.

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