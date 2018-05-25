На ПМЭФ началось пленарное заседание с участием Путина. Трансляция

На Петербургском международном экономическом форуме в зале конгрессов началось пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Среди выступающих на сессии также президент Французской республики Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Девиз форума в этом году — «Создавая экономику доверия». Деловая программа включает дискуссии о влиянии новых технологий на все сферы жизни: участники обсудят применение искусственного интеллекта в реальном секторе экономики, использование технологии блокчейн в управлении и бизнесе, построение цифровой инфраструктуры, генную терапию и прорывные технологии в медицине.