Союз конькобежцев России получил новое название

Союз конькобежцев России (СКР) переименован в Федерацию конькобежного спорта России. Соответствующее решение принято по итогам голосования на отчетно-выборном конгрессе организации 25 мая.

Как пишет ТАСС, изменение названия поддержали 56 делегатов. Против проголосовал один участник, еще двое воздержались. При этом «Спорт-Экспресс» сообщает, что работа исполкома СКР за последние четыре года была признана удовлетворительной.

Союз конькобежцев России сформирован в 1990 году. Сейчас его возглавляет Алексей Кравцов.

Ранее «Известия» писали, что шестикратному олимпийскому чемпиону по шорт-треку Виктору Ану предложили войти в тренерские штабы сборных РФ и Южной Кореи.