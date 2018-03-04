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Конькобежка Фаткулина завоевала бронзу спринтерского ЧМ

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Российская конькобежка Ольга Фаткулина завоевала бронзу на чемпионате мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье.

На финальной дистанции в 1 тыс. м Фаткулина стала пятой, а перед этим в забегах на 500 м она стала пятой и третьей, а в первом забеге на 1 тыс. метров — седьмой. По итогам четырех забегов россиянка набрала 152,650 очка, позволившие ей занять третье место, сообщает ТАСС.

Спринтерское многоборье выиграла голландка Йорин тер Морс, набравшая 150,735 очка. Серебро завоевала американка Бриттани Боу, набравшая 151,915 очка.

Россиянка Ангелина Голикова заняла шестое место со 153,495 очка, Дарья Качанова стала 19-й с 188,895 очка.

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