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Российские конькобежки выиграли зачет Кубка мира в командном спринте

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Конькобежки сборной России заняли первое место в зачете Кубка мира в командном спринте после этапа КМ в Минске.

В ходе соревнований в Минске российские спортсменки стали первыми с результатом 1 мин. 28,24 сек. Сборная Нидерландов стала второй с результатом 1 мин. 28,57 сек. Третьими стали представительницы Норвегии, показавшие время 1 мин. 28,65 сек., сообщает ТАСС.

В итоговом зачете Кубка мира россиянки стали первыми, набрав 350 очков, норвежки заняли вторую строчку с 344 очками, представительницы Нидерландов заняли третье место с 230 очками.

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