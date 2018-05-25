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Родственников пациентов будут пускать в реанимацию

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Депутат Госдумы Николай Герасименко рассказал «Известиям», что кабинет министров поддержал законопроект о посещении больных в реанимации.

Порядок посещений должен установить Минздрав. Доступ родственников пациентов в палаты интенсивной терапии важен и для тех, и для других. Пока визиты в реанимацию разрешены священнослужителям и адвокатам.

Поправки предложено внести в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», который предусматривает приоритет интересов пациента при оказании ему помощи, говорится в отзыве правительства, с которым ознакомились «Известия».

Также отмечается, что вопрос создания условий, которые обеспечивают возможность посещения пациента в медорганизации, урегулирован.

Президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский заявил, что у медучреждений не должно быть права запрещать визиты семьи, так как это противоречит Конституции РФ, утверждающей свободу перемещения.

Однако директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов отметил, что при посещении существуют риски инфекции и тяжелые впечатления от увиденного у посещающих.

Подробнее — в материале «Известий»:

Правительство поддержало допуск родственников пациентов в реанимацию

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