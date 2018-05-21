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Скворцова спрогнозировала продление периода детства до 30 лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Период детства в скором времени будет заканчиваться не в 21 год, как считается сейчас, а в 30 лет. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова во время выступления на всероссийской конференции партии «Единая Россия» «Направление 2026».

Детство, молодость, зрелость, что дальше?
Детство, молодость, зрелость, что дальше?

По ее словам, если в начале Великой Отечественной войны детство заканчивалось в 14 лет, в 1960-е — в 16, сейчас во всем мире — в 21 год, а в перспективе этот период увеличится до 25–30 лет.

«Время идет в одном направлении. Чтобы активное долголетие состоялось, необходимо заботиться о людях, начиная с момента рождения», — цитирует слова министра РИА Новости.

По словам Вероники Скворцовой, сейчас главным вектором развития считается увеличение периода детства и активного взрослого возраста.

«Есть понятие здоровой жизни, и есть понятие продолжительности жизни. Вот период, дельта между здоровой жизнью и всей жизнью, составляет везде одинаково 10 лет», — отметила глава Минздрава России.

Министерство здравоохранения в ближайшие годы намерено приучить больше половины россиян к здоровому образу жизни. Долю приверженцев ЗОЖ планируется увеличить до 60% к 2025 году.

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