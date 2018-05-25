Правительство поддержало допуск родственников пациентов в реанимацию

Родственников пациентов будут пускать в реанимацию. Правительство поддержало депутатский законопроект, который закрепляет такую обязанность за медицинскими учреждениями. Порядок посещений должен установить Минздрав. Об этом «Известиям» рассказал один из разработчиков проекта закона Николай Герасименко. Доступ родственников пациентов в палаты интенсивной терапии важен и для тех и для других. Пока визиты в реанимацию разрешены священнослужителям и адвокатам.

О том, что кабинет министров поддержал законопроект о посещении больных в реанимации, «Известиям» рассказал депутат Госдумы от «Единой России» Николай Герасименко. Он был одним из разработчиков документа. Редакция ознакомилась с отзывом правительства, который рассматривался 21 мая на заседании комиссии по законопроектной деятельности.

В документе сказано, что парламентарии предложили поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Их суть заключается в том, чтобы у медицинских учреждений появилась обязанность предоставлять родителям и другим членам семьи возможность посещения пациентов в реанимации. При этом порядок должен быть дополнительно установлен федеральным органом исполнительной власти. Речь идет о Минздраве, который представит этот документ ко второму чтению, пояснил депутат Николай Герасименко. Дата первого чтения еще не определена. Получить оперативный комментарий ведомства «Известиям» не удалось.

В отзыве кабинета министров сказано, что сейчас вопрос создания условий, которые обеспечивают возможность посещения пациента в медорганизации, урегулирован. Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» предусматривает приоритет интересов пациента при оказании ему помощи: это реализуется и за счет посещения больного родственниками, если состояние пациента позволяет, а также соблюдается противоэпидемический режим и интересы других граждан.

Но механизма реализации этой нормы нет: на подзаконном уровне не установлен общий порядок посещения. Именно поэтому в медучреждениях по-разному решают вопрос визитов к пациентам. Решения принимаются в каждом конкретном случае, сказано в отзыве.

Прямого запрета на посещения пациентов родственниками нет, этот вопрос отдается на откуп главного врача и заведующего отделением, отметил Николай Герасименко. Таким образом, установлен разрешительный принцип для посещений в реанимации, обязанности у врачей нет, добавил он. Депутат отметил, что «это вопрос человеческого отношения к людям, которым нужно создавать нормальные условия пребывания в реанимации».

Так, в Приморском крае доступ к пациентам обеспечен лишь в 10 из 27 детских отделений реанимации и интенсивной терапии, сказано в пояснительной записке к законопроекту. По данным Минздрава, посещение организовано далеко не во всех медучреждениях. Хотя в России право на посещение есть у священнослужителей или адвокатов, напомнил член рабочей группы по развитию ОМС Всероссийского союза страховщиков Алексей Старченко.

В большинстве зарубежных стран члены семьи пациентов могут находиться рядом с ними в подобных отделениях. Это возможно в том случае, если соблюдаются правила посещения.

Президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский считает, что у медучреждений не должно быть права запрещать визиты семьи в реанимацию. По его словам, это противоречит Конституции РФ, которая утверждает свободу перемещения, любые ограничения на нее в публичных местах должны быть обоснованы.

— Посещения родственниками больных имеют критическое значение, со стороны медиков очень самонадеянно ограничивать их, — сказал эксперт. Он напомнил, что в 2000-х годах в европейских родильных домах стилизовали обстановку под домашнюю, это резко снизило количество постродовых осложнений у детей.

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов отметил, что рисков при посещении только два: инфекции, которые негативно могут сказаться на больных, и тяжелые впечатления от увиденного у посещающих палаты интенсивной терапии. Эксперт добавил, что сегодня реанимации не приспособлены к визитам родственников. К примеру, в отделениях нет ширм, которые бы отделяли пациентов друг от друга.

Он также отметил, что общение с родственниками играет важную роль в процессе выздоровления человека. С этим согласен и мэр Москвы Сергей Собянин. В сообщении на своем сайте он написал: «Потребность открыть реанимации для посещения родственников всё же есть. Именно потому, что для выздоровления пациенты особенно нуждаются в поддержке родных».