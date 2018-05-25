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Исполнитель ролей Гендальфа и Магнето подсчитал геев в Голливуде

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Фото: Global Look Press/Luca Carlino
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Исполнитель звездных ролей Гендальфа в трилогии «Властелин колец» и Магнето в «Людях Х» 78-летний Иэн Маккеллен поделился своей оценкой количества актеров нетрадиционной ориентации в Голливуде.

В одном из своих интервью он рассказал, что ЛГБТ-организации требуют больше гомосексуалистов в кино. Маккеллен отметил, что Голливуд долгое время притеснял женщин и темнокожих людей, и заявил, что геи для него вообще не существуют, несмотря на то, что половина Голливуда — представители сексуальных меньшинств.

17 мая посольство Великобритании в России на своей странице в социальной сети Facebook заявило, что британские власти выделили £1 млн ($1,3 млн) на реализацию проектов по защите ЛГБТ-сообщества.

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