Метро Петербурга в День города будет работать всю ночь

Метрополитен Санкт-Петербурга не закроется в День города, подземка будет работать в ночь на 27 мая, сообщили в пресс-службе метрополитена Северной столицы.

С 2:00 до 4:30 в кассах можно будет приобрести только жетоны, интернет-платежи не будут активны, предупреждает телеканал «78». В случае необходимости пассажиры смогут воспользоваться автоматами для пополнения «Подорожника».

Кроме того, у некоторых станций с несколькими вестибюлями будет открыт только один вход.

На этой неделе сообщалось, что до окончания ЧМ-2018 станция петербургского метро «Новокрестовская» будет работать только для болельщиков.