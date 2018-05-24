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Метро Петербурга в День города будет работать всю ночь

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Метрополитен Санкт-Петербурга не закроется в День города, подземка будет работать в ночь на 27 мая, сообщили в пресс-службе метрополитена Северной столицы.

С 2:00 до 4:30 в кассах можно будет приобрести только жетоны, интернет-платежи не будут активны, предупреждает телеканал «78». В случае необходимости пассажиры смогут воспользоваться автоматами для пополнения «Подорожника».

Кроме того, у некоторых станций с несколькими вестибюлями будет открыт только один вход.

На этой неделе сообщалось, что до окончания ЧМ-2018 станция петербургского метро «Новокрестовская» будет работать только для болельщиков.

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