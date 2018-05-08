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Сообщения на английском языке зазвучат в метро Петербурга к ЧМ-2018

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Тестирование сообщений на английском языке в ближайшее время начнется в подземке Санкт-Петербурга. С 14 мая по 6 июня оно пройдет на четырех ветках метро.

Как поясняет телеканал «78», речь идет об объявлениях станций, которые озвучиваются в поездах. Кроме того, сообщения на английском языке будут появляться и на табло «бегущая строка». В руководстве подземки уверены, что таким образом значительно облегчат процесс передвижения в метро для иностранных туристов, прибывших в Петербург на ЧМ-2018.

Подобное тестирование уже проводилось на пятой линии метро Петербурга в конце января 2018 года. На английском языке также дублировались объявления станций и сообщения на «бегущей строке».

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что в московской подземке во время мундиаля будут работать более 200 англоговорящих инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).

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