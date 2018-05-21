«Новокрестовскую» в Петербурге откроют только для болельщиков ЧМ-2018

До окончания ЧМ-2018 станция петербургского метро «Новокрестовская» будет работать только для болельщиков. Речь идет о тех, кто приедет смотреть матчи на стадионе «Санкт-Петербург».

Как уточняет Санкт-Петербург.ру, станция входит в общий периметр безопасности. Это требование ФИФА.

Таким образом, уточнил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, жители города пока не смогут прогуляться от «Новокрестовской» до Приморского парка Победы и по Крестовскому острову. Станция будет работать в нормальном режиме только для посетителей стадиона.

Портал iz.ru сообщал о том, что «Новокрестовская» приняла первых пассажиров 13 мая. Ее строили с 2014 года.

На стадионе «Санкт-Петербург» в рамках группового этапа ЧМ-2018 сыграют Россия, Бразилия, Аргентина и другие команды. 15 июня состоится первый матч, в котором встретятся Марокко и Иран.