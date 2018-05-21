Прямой эфир

«Новокрестовскую» в Петербурге откроют только для болельщиков ЧМ-2018

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

До окончания ЧМ-2018 станция петербургского метро «Новокрестовская» будет работать только для болельщиков. Речь идет о тех, кто приедет смотреть матчи на стадионе «Санкт-Петербург».

Как уточняет Санкт-Петербург.ру, станция входит в общий периметр безопасности. Это требование ФИФА.

Таким образом, уточнил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, жители города пока не смогут прогуляться от «Новокрестовской» до Приморского парка Победы и по Крестовскому острову. Станция будет работать в нормальном режиме только для посетителей стадиона.

Портал iz.ru сообщал о том, что «Новокрестовская» приняла первых пассажиров 13 мая. Ее строили с 2014 года.

На стадионе «Санкт-Петербург» в рамках группового этапа ЧМ-2018 сыграют Россия, Бразилия, Аргентина и другие команды. 15 июня состоится первый матч, в котором встретятся Марокко и Иран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин предложил оставить Дворковича руководителем оргкомитета ЧМ-2018
Сборная России прибыла в Австрию на сбор перед ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017