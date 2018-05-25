Во всех школах России звенит последний звонок, скоро начнутся выпускные экзамены, а затем под вечную мелодию «Школьного вальса» выпускники-2018 дружными рядами отправятся покорять вузовские высоты.

Желая абитуриентам успеха в соискании заветных бюджетных и внебюджетных мест в престижных университетах и академиях, я хотел бы поразмышлять о нынешнем молодом поколении, которое 1 сентября получит студенческие билеты и вольется в студенческую среду.

Имея за плечами 25-летний стаж педагогической работы, могу сказать, что нынешние выпускники школ очень сильно отличаются не только от сверстников 1990-х годов, но даже от своих «коллег» трех - четырехлетней давности.

«Поколение Z» (или «цифровое поколение») существенно сильнее своих предшественников в компьютерных знаниях и иностранных языках. Это и понятно. Едва ли не с младенчества его представители погружены в виртуальные игры, соцсети, мессенджеры и прочие достижения современной цивилизации. Одновременно с раннего возраста многие из них начинают заниматься «забугорными» языками (чаще всего английским), с одной стороны, в силу настойчивости «продвинутых» родителей, с другой — в силу моды на дошкольное языковое образование. Немаловажным является и туристический фактор — дети состоятельных родителей уже с двух-трех лет регулярно выезжают за рубеж, где и совершенствуют свои лингвистические навыки.

Также современный выпускник средней школы является весьма динамичным, настойчивым и амбициозным. Одновременно он очень неплохо натаскан на борьбу за свои права и весьма требователен по отношению к окружающим.

Тем не менее, на мой взгляд, это поколение имеет и целый ряд уязвимых мест, слабость которых предопределена, с одной стороны, недостатками семейного воспитания (зачастую родители просто покупают лояльность детей в обмен на относительное послушание), с другой — излишней функциональностью среднего образования (которое сейчас не столько взращивает разностороннего, глубокого и эрудированного человека, сколько натаскивает учеников на формальные знания, необходимые для сдачи ЕГЭ). При этом возникает откровенный дефицит «разумного, доброго, вечного». Особенно это касается знаний в области гуманитарных и общественных наук. Отсюда и возникают перлы, типа «Броненосец «Потемкин» стрелял по Зимнему дворцу» или «турецкие войска вторглись в Россию, перейдя границу Финляндии». Так что, увы, современный выпускник средней школы особой эрудицией не страдает ни в области истории, ни в области политики, ни в области культуры. И вузам, вместо того, чтобы давать углубленные профессиональные знания, зачастую приходится сперва восполнять пробелы в школьном обучении.

Кроме того, у среднего представителя «поколения Z» прямо-таки зашкаливающий инфантилизм, который сперва проявляется в семье и школе, а потом перетекает в студенческую среду. Я далек от мысли, чтобы относиться к студентам, особенно первокурсникам, как к полностью взрослым людям, и требовать от них именно такой жизненной позиции. Но при этом считаю неверным относиться к студентам как к детям, хотя подобный подход часто культивируется сентиментальными преподавателями. Студент, невзирая на всю специфику своей юношеской натуры, должен понимать, что с поступлением в вуз для него началась взрослая жизнь, пусть даже и в soft-версии. Соответственно, он должен знать не только свои права, но и обязанности, принимать вузовский устав и правила внутреннего распорядка, уважать коллег и быть корректным по отношению к окружающим. И здесь мне хотелось бы обратиться к родителям будущих студентов — при всей любви к своим чадам будьте объективны и даже в некоторой степени критичны по отношению к ним.

Недавно было заявлено, что период детства в перспективе будет продолжаться до 30 лет. Это якобы мировая тенденция, связанная с увеличением продолжительности жизни, и все «развитые западные страны» начинают переходить к таким стандартам. На самом деле подобный подход таит в себе целый ряд рисков: от углубления демографического кризиса до формирования капризно-протестного слоя великовозрастных «митрофанушек», к тому же в силу инфантилизма не востребованных на рынке труда.

Однако при всем своем злословии хочу поздравить абитуриентов 2018 года с окончанием школы и пожелать им поступления в лучшие вузы России! Мы вас любим, ценим и ждем!

Автор — декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции