Всем известна народная мудрость: «Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным». Однако, увы, современное российское общество неоднородно, в нем уживаются самые разные слои и категории граждан, многие из которых требуют специальной социальной защиты, а то и опеки. Проблема усугубляется существенной дифференциацией доходов населения.

Так, по данным Росстата, по итогам первых трех месяцев 2017 года коэффициент Джини, которым во всем мире измеряют величину социального неравенства, после длительного «отлива» снова показал положительную динамику, увеличившись до 0,396. Более того, в соответствии с докладом Всемирной лаборатории экономического неравенства уровень расслоения у нас сейчас сопоставим аж с «революционным» 1905-м годом. Правда, минувшие президентские выборы не подтвердили таких катастрофических умозаключений, что позволяет заподозрить западных экспертов в пристрастности, а то и выполнении определенного политического заказа.

При этом нужно держать в уме и определенное лукавство россиян, которые при проведении подобных опросов стремятся занизить собственное материальное благополучие, то ли опасаясь попасть своими теневыми доходами в поле зрения налоговых органов, то ли отдавая должное отечественной сельской традиции: никогда не говори правду о своей зажиточности, а то раскулачат.

Тем не менее, проблема бедности была озвучена и в России, причем на самом верху — в послании президента Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

В частности, Владимир Путин отметил, что, с одной стороны, российское руководство сумело в последние годы резко снизить запредельную бедность — с 29% в 2000 году до 13,8% в 2017-м. В настоящий момент за чертой бедности находятся 20 миллионов россиян. Это, конечно, не критично, особенно с учетом «серых» и «черных» неофициальных зарплат в конвертах и иных побочных источников дохода (временные подработки, сад-огород). Однако нездоровая и не всегда «прозрачная» ситуация побуждает государство и общество искать пути преодоления таких социальных перекосов. Как отметил в послании Владимир Путин, «на принципах справедливости и адресности нужно выстроить всю систему социальной помощи. Мы много об этом говорим, но это нужно в конце концов сделать. Ее должны получать граждане, семьи, которые действительно нуждаются».

Соответственно, возникают два вопроса: кто должен брать на себя заботу о повышении материального уровня неблагополучных категорий населения России и какими путями этого можно достичь?

Увы, традиционно при таком вопросе среднестатистический россиянин обращает свой взор в сторону государства. Патерналистские традиции у нас неизживаемы, плюс на них накладывается общемировая тенденция по достижению социального гедонизма за государственный счет. Но современное экономическое состояние и мобилизационная атмосфера не позволяют российскому государству масштабно вкладываться в «социалку».

Поэтому не только и не столько государство должно брать на себя всю тяжесть соцрасходов. Тем более, что сильный «ход» на этом направлении Владимир Путин уже сделал — с 1 мая 2018 года впервые в новейшей истории России минимальный размер оплаты труда будет приравниваться к прожиточному минимуму.

Теперь слово за бизнесом, обществом и региональными властями. Так, отечественные предприниматели должны проявить свой патриотизм не на бумаге в социальных отчетах по версии GRI или АА1000, а на деле, способствуя оздоровлению социальной ситуации на подведомственных им предприятиях и территориях. Гражданские инициативы в рамках социальных НКО также могут дополнить государственные усилия по борьбе с нищетой. Ну а региональные элиты обязаны не столько кивать на федеральный центр, перекладывая ответственность с себя на абстрактный «Кремль», сколько изыскивать внутренние возможности для повышения уровня материального благосостояния земляков.

Что же касается масштабов и методов социальной активности, то здесь, опять же, важным является не впасть в огульность и нездоровый эгалитаризм.

Уже очевидно, что шариковский лозунг «всё взять и поделить» несовместим с современной экономикой, он лишь ввергнет страну в состояние хаоса и сделает ее беспомощной перед лицом зарубежных недругов. Другое дело, что примирение с колоссальным социальным расслоением и нищетой значительной части нашего общества также чревато негативными тектоническими «сдвигами». Поэтому без соцподдержки точно не обойтись. Вот только она должна стать в полной мере адресной. И социальную ответственность стоит разделить между государством, обществом и бизнесом. Думается, что это будет одним из тех направлений, которыми плотно займется президент России после инаугурации. Тем более что 77% россиян дали ему карт-бланш на самые решительные действия, в том числе в области социальной политики.

Автор — декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ

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